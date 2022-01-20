Пассажиропоток "Домодедово" за год вырос на 52%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Домодедово в 2021 году вырос на 52%, до 25,07 млн человек, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Пассажиропоток воздушной гавани за отчетный период составил 25 млн 65 тыс. человек, было выполнено более 175 тыс. взлетно-посадочных операций", - говорится в сообщении пресс-службы.

На внутренних линиях обслужено 20,1 млн человек, что на 23% выше показателя 2019 года, на международных - более 4,9 млн. человек. Отмечается, что наиболее динамично растущими направлениями в 2021 году стали Сочи, Симферополь, Калининград, Геленджик и Анапа. Из зарубежных направлений наибольшей популярностью у пассажиров пользовались Анталья, Ташкент, Дубай, Ош и Стамбул.

В декабре 2021 года трафик аэропорта составил 1,8 млн пассажиров. Из них на российских направлениях обслужено 1,34 млн человек, на международных - 463 тыс. пассажиров.

По данным Росавиации, в 2020 году аэропорты московского авиационного узла (Шереметьево, Домодедово и Внуково) сократили количество обслуженных пассажиров на 42,3% - до 48,52 млн человек. Пассажиропоток Шереметьево снизился на 60,4% - до 19,56 млн пассажиров, Домодедово - на 42%, до 16,39 млн, Внуково - на 47,6%, до 12,56 млн.