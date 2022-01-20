В Раде считают, что продовольственно-зерновую корпорацию Украины ждет банкротство

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от президентской фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий предупредил о банкротстве Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), у которой нет средств для выплаты 21 января $95 млн по китайскому кредиту.

"ГПЗКУ вряд ли сможет самостоятельно выплатить $95 млн очередного транша кредита. Это было неизбежно, поскольку значительная часть из $1,5 млрд, полученных от Китая в 2012 году, была украдена еще при [президенте страны] Викторе Януковиче", - написал он в Facebook, добавив, что выплаты по кредиту корпорации лягут на государство, выступившее гарантом по кредиту.

Депутат уточнил, что ГПЗКУ осталось погасить чуть менее $1 млрд из полученных от Китая $1,5 млрд. "У Минфина есть соответствующие ресурсы, чтобы погасить либо следующий транш кредита, либо весь целиком. Можно также просто предоставить дополнительные ресурсы ГПЗКУ, с тем чтобы те погасили хотя бы следующий транш", - добавил Заблоцкий.

Кроме того, он предположил, что для погашения кредита Украина может выпустить евробонды под гарантии США. "Мы готовим проект письма Конгрессу о предоставлении Украине возможности выпуска облигаций под гарантии США <...>. К сожалению, в 2012 год уже не вернешься, чтобы остановить выдачу этого кредита, но мы должны извлечь для себя один раз и навсегда урок - никогда не гарантировать бюджетными средствами кредиты государственных корпораций, работающих на конкурентном рынке", - отметил парламентарий.

В середине декабря 2021 года и.о. главы ГПЗКУ Василий Коваленко сообщил, что на счетах корпорации недостаточно средств для погашения следующего транша, в связи с чем продолжается диалог с правительством по реструктуризации кредита.

В 2012 году ГПЗКУ договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о кредите в размере $1,5 млрд, который планировали направить на закупку зерна для его экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по этому контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов. ГПЗКУ была создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входят 55 подразделений - элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы.