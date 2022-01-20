Военные железнодорожники ЦВО возведут шесть объектов второй ветки БАМа в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Военнослужащие железнодорожных соединений Центрального военного округа (ЦВО) завершат строительство шести объектов второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) до конца года. Об этом журналистам сообщил начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин.

"В соответствии с поручением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу продолжим реконструкцию участка Байкало-Амурской магистрали. К концу текущего года завершим строительство трех разъездов и трех двухпутных участков железнодорожного полотна общей протяженностью 9 тыс. 600 м", - сказал он.

Брагин отметил, что работы будут проводиться на перегонах Дрогошевск - Скалистый, Скалистый - Червинка, Камнега - Тангомен, Дугда - Нора.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что всего в ходе работы специалисты железнодорожных войск военного округа реконструируют больше половины второй ветки БАМа - 183 км из запланированных 340 км. К работам привлечено около 750 военнослужащих и более 400 единиц военной и специальной техники. В строительстве участка второй ветки от железнодорожного разъезда Мирошниченко до станции Февральск задействованы военнослужащие трех железнодорожных бригад военного округа.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность - 4,3 тыс. км. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет их модернизация.