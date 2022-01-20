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Wildberries выпустил собственную банковскую карту

Новая виртуальная карта предоставляет возможность оплачивать покупки на Wildberries со скидкой в размере 2%
© eanstudio/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries выпустил собственную дебетовую банковскую карту - WB Card. Об этом говорится в сообщении онлайн-ретейлера.

"Российский онлайн-ретейлер Wildberries выпустил банковскую дебетовую карту от Wildberries банка - WB Card. Новая виртуальная карта предоставляет возможность оплачивать покупки на Wildberries со скидкой в размере 2%. В ближайшее время также будет подключена функция моментального зачисления средств при возврате покупок", - отмечается в сообщении.

Как отметили в компании, проверка данных пользователей осуществляется автоматически благодаря интеграции с порталом госуслуг. Кроме того, Wildberries разработал одноименное мобильное приложение, с помощью которого можно управлять расходами на карте.

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