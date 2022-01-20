Власти Москвы согласовали проект Межмузейного выставочного комплекса в Коммунарке

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Проект Межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев федерального и городского ведения на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке в Новой Москве согласован столичными властями, сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"На территории АДЦ в Коммунарке за счет города будет построен межмузейный многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс - проектная документация для строительства объекта согласована экспертами Мосгосэкспертизы. Комплекс будет состоять из пяти выраженных объемов, размещенных на едином стилобате: четыре 6-7-этажных корпуса фондохранилища федеральных музеев, расположенные в восточной части в шахматном порядке, и один 6-этажный корпус фондохранилища музеев Москвы в западной части", - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что в фондохранилище предполагается разместить коллекции шестнадцати московских музеев, что составляет около 820 тыс. единиц хранения, а также депозитариев Великой отечественной войны, Государственного музейно-выставочного центра "Росизо", Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея.

В стилобатной части будут расположены выставки, образовательный и досуговый центры, кафе, также разместят зоны для проведения культурных и образовательных мероприятий, концертов, театральных постановок, мастер-классов, лекций и кинопоказов.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, подземное пространство комплекса будет локально использовано для размещения технических и технологических помещений, прокладки внутренних инженерных коммуникаций, а также для создания центрального теплового пункта. Для посетителей будут доступны сцена-амфитеатр, уличный кинотеатр, зона уличной музейной экспозиции и сухой бассейн.