Посещаемость крупных ТЦ Москвы в декабре вернулась на допандемийный уровень

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Посещаемость ряда крупных торговых центров Москвы в декабре 2021 года вернулась к допандемийному уровню, сообщила журналистам директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина.

"В ключевых объектах посещаемость вернулась на допандемийный уровень, хотя их мало, но они есть. Во всех остальных посещаемость зависит от многих факторов", - сказала Жилкина. Она добавила, что в среднем в качественных ТЦ посещаемость ниже допандемийного уровня на 10-20%.

Вакансия торговых площадей в 2021 году увеличилась и составила 6,2%, это ниже прогнозного уровня в 7-8%. В 2022 году аналитики также ожидают увеличения доли свободных торговых площадей.

"На 2022 год ожидаем, что вакантность будет расти. В первую очередь, потому что ожидается большой ввод площадей. С другой стороны, в устаревающих ТЦ существует отток арендаторов", - сказала Жилкина.

Она отметила, что в 2021 году появился тренд на повышение качества торговых площадей внутри жилых проектов. "Первое, что мы отметили и продолжаем отмечать в январе этого года, - это рост интереса к улучшению качества торговой инфраструктуры в жилых проектах. Есть пул крупных и качественных застройщиков, которые основной объем жилья вводит, все они за последний год начали активно интересоваться этой темой, и это продолжится в 2022 году", - сказала Жилкина.

Еще одна тенденция - это развитие формата аутлетов. Причем этот тренд характерен не только для Москвы, но и для регионов.