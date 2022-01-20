В России планируют разработать высокотехнологичный сверхзвуковой самолет

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Российские власти намерены поставить задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового пассажирского самолета, который позволит сократить время перелета на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию, такое воздушное судно будет создаваться с использованием передовых научных решений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО).

"Сегодня наши специалисты, наши люди, все нуждаются в серьезном сверхзвуковом самолете, который бы позволил сократить время перелета на большие расстояния. Это все направления наши на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, это Австралия, это Южная Корея, это Япония, вот этот хаб. И, соответственно, изделие такое будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки. Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании", - сказал Мишустин во время общения с сотрудниками ВАСО.

Мишустин добавил, что большое значение имеют технологии искусственного интеллекта. Также, по его словам, будущее за гибридными силовыми установками. "Ту-155 летал в 1980-х годах, используя жидкий водород. <...> Мы должны понимать, что в этом смысле цена на производительность с минимальным углеродным следом - это, собственно говоря, победа на, в том числе, возможно, мировом рынке. Конечно, нужно именно туда стремиться, и только наука может помочь реализовать такие проекты", - подчеркнул Мишустин.