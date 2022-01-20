Мишустин поручил проработать новые меры господдержки для обновления парков самолетов в РФ

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Профильные министерства РФ должны подготовить предложения по новым мерам господдержки, которые помогли бы обновить парки самолетов отечественных авиакомпаний. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии отрасли, которое прошло во время его рабочей поездки в Воронеж.

"Сегодня [замглавы Минпромторга РФ] Олег Евгеньевич Бочаров сделал подробный доклад. Я попрошу его вместе с министерством финансов, министерством экономического развития подготовить предложения по расширению действующих механизмов государственной поддержки", - сказал глава кабмина.

Премьер добавил, что рассмотрит этот вопрос на оперативном совещании. "Прежде всего говорю о тех предложениях, которые направлены на обновление парка воздушных судов российских авиакомпаний", - пояснил он.

Также Мишустин поручил профинансировать разработки по созданию авиации нового поколения. "Прошу министерства обеспечить финансирование научных разработок, проектов, в рамках которых создаются технологии и для разработки, и для производства авиационной техники нового поколения", - сказал он.

В четверг Мишустин посетил Воронеж с рабочей поездкой. Там председатель правительства РФ осмотрел концерн "Созвездие", областную детскую клиническую больницу и самолетостроительное предприятие ВАСО (Воронежское акционерное самолетостроительное общество).