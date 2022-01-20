Мишустин призвал обеспечить комфорт пассажиров в новых российских самолетах

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Авиакомпаниям, которые будут эксплуатировать линейку новых российских самолетов Л-410, ТВРС-44 и "Байкал", важно передать производителям свои требования к обеспечению комфорта и безопасности пассажиров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО) в четверг.

Премьер ознакомился с продукцией группы компаний "Итэлма", которая представила новые кресла для самолетов. Мишустин сам сел в кресло, а также пригласил испытать их министра транспорта РФ Виталия Савельева и министра финансов РФ Антона Силуанова. Затем Мишустин подчеркнул, что самолеты Л-410, ТВРС-44 и "Байкал" - это линейка, которая обеспечит связанность территорий. Поэтому компаниям, которые будут их эксплуатировать, важно внимательно отнестись к интерьеру.

"Очень важно, чтобы авиакомпании, которые будут эксплуатировать, соответственно, самолеты, очень внимательно все свои требования дали производителям, и, конечно, обратная связь от людей - это тоже самое важное. Все ожидания людей по комфорту, безопасности выполнены, дай бог, чтобы все получилось", - прокомментировал Мишустин.