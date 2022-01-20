Пассажиропоток аэропорта Анапы в 2021 году вырос на 62%

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Аэропорт Анапы по итогам 2021 года обслужил почти 3 млн пассажиров, что на 62% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в четверг.

"Международный аэропорт Анапа за 12 месяцев 2021 года обслужил 2 932 148 пассажиров, установив исторический рекорд. Новый показатель больше [2020 года] на 1,1 млн пассажиров (+62%), в сравнении с доковидным 2019 годом - на 1,3 млн (+43%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшая загрузка аэропорта пришлась на период курортного сезона, летом аэропорт обслужил порядка 2 млн пассажиров. По данным пресс-службы, аэропорт на 51% нарастил по итогам 2021 года количество совершенных самолетовылетов по сравнению с 2020 годом, оно превысило 11 тыс. операций, самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Пермь, Казань, Тюмень, Самара и Красноярск. В пресс-службе добавили, что к лету 2022 года планируется завершить капитальный ремонт международного терминала аэропорта.