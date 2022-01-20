Псковские власти намерены продать долю уставного капитала "Псковавиа"

ПСКОВ, 20 января. /ТАСС/. Власти Псковской области включили в план приватизации объектов госсобственности долю 74% в уставном капитале авиакомпании "Псковавиа", соответствующее постановление администрации региона опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прогнозный план приватизации объектов государственной собственности Псковской области в отношении движимого имущества на 2022 год. Прогнозный план: <...> доля 74% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга", - отмечается в тексте постановления.

Кроме того, в план включена доля 49% в уставном капитале ООО "Футбольный клуб "Псков-747", а также доля 51% в уставном капитале ООО "Автодорресурс". Как следует из текста документа, реализация прогнозного плана приватизации объектов госсобственности в отношении движимого имущества поручена областному комитету по управлению государственным имуществом.

Ситуация в "Псковавиа"

В январе 2018 года СК РФ возбудил дело по факту невыплат зарплаты работникам авиакомпании. Позже был переизбран совет директоров акционерного общества, разработана дорожная карта по стабилизации предприятия, а также установлен максимальный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Из областного бюджета выделены субсидии на погашение задолженности по заработной плате перед работниками авиакомпании, а также арендодателями воздушных судов. Кроме того, приняты меры по финансовому оздоровлению "Псковавиа" в том числе за счет оптимизации зарплаты руководящего состава, снижения арендных платежей.

Ранее региональные власти оценивали ситуацию на "Псковавиа" как очень тяжелую и сообщали о том, что из областного бюджета приходится выделять от 6 млн до 10 млн рублей ежемесячно, чтобы компания не стала банкротом.

Псковский аэропорт был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей. Позже с него начали выполняться пассажирские рейсы. На данный момент объект является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.

Авиасообщение между Псковом и Москвой было запущено 2 октября 2018 года. По данным пресс-службы администрации Псковской области, запуск рейса позволил региону преодолеть транспортную изоляцию. В конце декабря власти региона сообщили, что пассажиропоток псковского международного аэропорта за год увеличился более чем в два раза, до 103 тыс. человек. Этого удалось достичь за счет авиарейсов в Москву, Сочи, Минеральные Воды и в Крым. В 2022 году из Пскова планируется выполнять рейсы в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, а также в Симферополь и Анапу в летний сезон. Кроме того, прорабатывается вопрос запуска авиамаршрутов в Минск, Турцию и Египет.