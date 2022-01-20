В "Молдовагаз" направили средства для погашения долга перед "Газпромом"

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии распорядилась о переводе "Молдовагазу" финансовых средств для погашения задолженности перед "Газпромом". Об этом говорится в постановлении, которое опубликовала в четверг пресс-служба государственной канцелярии.

Согласно документу, министерство труда и социальной защиты переведет "Молдовагазу" 469 млн леев (около $26 млн). "Молдовагаз" до конца сегодняшнего дня должен будет рассчитаться с "Газпромом" за топливо, полученное в первой половине январе, говорится в постановлении.

По данным молдавского правительства, газораспределительной компании "Молдовагаз" не хватает примерно $25 млн, чтобы рассчитаться с российским газовым холдингом. В Молдавии был введен режим ЧП сроком на 60 дней после уведомления "Газпрома" о приостановлении подачи газа с 21 января из-за невыполнения молдавской стороной своих финансовых обязательств.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. В ноябре прошлого года республика также просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства также выделило правительство республики.

Как объяснил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, компания столкнулась с финансовыми трудностями в январе из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране. Так, в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу куб. м, а в тарифе утверждена цена примерно на уровне $430.