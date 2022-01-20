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Акции Сбера на Мосбирже растут почти на 5% на новостях о покупке своих акций

По данным на 17:10 мск, акции банка росли до 256,76 рубля за бумагу

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Стоимость акций Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже растет на 4,55%, до 255,85 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:50 мск.

По данным на 17:10 мск, акции банка росли почти на 5%, до 256,76 рубля за бумагу (+4,92%).

Котировки Сбербанка растут на новостях о том, что банк в 2022-2025 гг. купит на рынке собственные акции на 50 млрд рублей для долгосрочной программы мотивации сотрудников.

Как отмечал Сбербанк, покупка будет происходить на Московской бирже и через внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры биржи. Покупка акций не распространяется на депозитарные расписки на обыкновенные акции Сбербанка, указывал банк.

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