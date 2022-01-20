Новак и Абрамченко поручили проработать газификацию Иркутской области за счет ресурсов СФО

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вице-премьеры РФ Виктория Абрамченко и Александр Новак провели совещание по газификации Сибирского федерального округа (СФО), по итогам которого в том числе было дано поручение проработать возможность газификации Иркутской области за счет ресурсов Якутии и Красноярского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Александр Новак в ходе совещания отметил, что особое внимание уделяется газификации регионов СФО, которые не имеют магистрального газа - это Красноярский край и Иркутская область. В качестве потенциальных источников природного газа для СФО рассматривается проработка вариантов монетизации запасов газа Восточной Сибири, а также проведение газификации регионов, в частности Красноярского края, при участии потенциального проекта газопровода "Сила Сибири - 2".

"По итогам участникам совещания был дан ряд поручений, в том числе по проработке возможности по газификации Иркутской области за счет ресурсной базы Красноярского края и Республики Саха (Якутия)", - сказано в сообщении.

Повышение доступности природного газа в субъектах СФО является одной из важнейших задач для всего региона, подчеркнула Абрамченко. "Проблема качества воздуха во многих регионах связана не только с промышленными выбросами, но и с использованием угля при отоплении. Мы регулярно получаем жалобы от граждан в связи с так называемым "черным небом". Для городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха вопрос газификации и альтернативных источников стоит особенно остро", - добавила она.

"Необходимо найти такой сценарий, при котором газификация регионов СФО будет экономически эффективной. При этом важно сохранять комплексный подход при решении вопроса, рассматривать перспективы газификации регионов с учетом общего потенциала округа", - отметил Новак.

В ходе совещания было отмечено, что СФО обладает высоким потенциалом по добыче углеводородов, особенно природного газа. Текущий суммарный уровень добычи в СФО составляет порядка 17 млрд кубометров газа в год, а потенциальный спрос на него в регионах может достигать 22 млрд куб. м. При этом общая суммарная ресурсная база газа в округе достигает 8 трлн куб. м.