Инвестор намерен вложить в развитие металлургического завода Ставрополья до 15 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Компания-инвестор планирует вложить в развитие металлургического завода "Ставсталь" в городе Невинномысске на Ставрополье до 15 млрд рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова по итогам встречи с представителем компании - инвестора.

"В обсуждении приняли участие инвестор - акционер компании "Бастион" Сергей Курченко, члены правительства края, руководство муниципалитета. <…> Инвестор планирует вложить в развитие производства до 15 млрд рублей. По словам Сергея Курченко, производство на сегодняшний день работает на полную мощность. В 2022 году, отметил он, планируется нарастить объемы производства на треть. А в 2023 году - в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции", - говорится в сообщении.

В правительстве региона отмечают, что расширение производства позволит увеличить число рабочих мест на металлургическом заводе в 2,5 раза. "Расширение производства позволит стабилизировать рынок арматуры. Это важно в условиях растущего строительного рынка региона. Плюс, это новые рабочие места: на заводе уже работает более тысячи человек", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Металлургический завод "Ставсталь" работает с 2014 года и формирует все металлургическое производство в регионе. После запуска завода у предприятия возникли финансовые трудности, по данным краевого следственного управления, бывшие руководители завода приговорены к крупным штрафам за сокрытие денежных счетов. В 2016 году завод открыл вторую очередь стоимостью более чем 9,7 млрд рублей. В 2019 году глава региона Владимир Владимиров сообщил журналистам, что предприятие начало экспорт продукции.