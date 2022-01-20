Украина потеряла доступ к заимствованиям из-за геополитического напряжения

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украина потеряла возможность привлекать внешний капитал в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований из-за роста геополитического напряжения. Об этом сказал в четверг на брифинге директор департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Алексей Лупин.

"Как на внешних рынках, так и на внутренних произошел рост премии за риск украинских ценных бумаг на фоне роста геополитического напряжения. Причем на внешних рынках доходность украинских гособлигаций достигла стрессовых уровней, двузначных. И, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - рассказал Лупин.

По его словам, внутренний рынок значительно лучше пережил эти события. Лупин привел пример, когда 19 января наблюдались пиковые значения на вторичном рынке облигаций внутреннего госзайма со ставкой 16-17%. "Если сравнивать с мартом 2020 года, там были пиковые соглашения на вторичном рынке гособлигаций со ставкой 20-25%", - отметил он. Поэтому, считает Лупин, рациональному инвестору, который хочет купить ОВГЗ, нет смысла участвовать в первичных аукционах.

"Значительно дешевле купить на вторичном, но мы считаем, что это временное явление и после деэскалации доходности сравняются на вторичном и первичном рынке. И соответственно, Минфин сможет привлекать гривну на аукционах", - пояснил он.

Министерство финансов Украины 18 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 4,15 млрд гривен, однако почти не смогло привлечь гривневых займов. Из всей суммы долларовых облигаций было продано на 4 млрд гривен в эквиваленте.

17 декабря 2021 года стоимость украинских ценных бумаг резко упала после того, как Россия передала США и НАТО документы со своими требованиями. 13 января рынок украинских еврооблигаций обвалился, падение замедлилось только к понедельнику, 18 января. 19 января котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост.

Зеленский призвал не паниковать

Президент Владимир Зеленский в среду обратился к народу на фоне заявления западных политиков о возможности "вторжения" России на Украину. Он заявил, что "риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Россия считает недопустимым "военное освоение" территории Украины Североатлантическим альянсом.