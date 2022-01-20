Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии в четверг выросли на 2,3-2,54%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский рынок в четверг продолжил восстановление. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 2,3% - до 3516,02 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,54%, до 1450,59 пункта.

Доллар по состоянию на 19:43 мск вырос на 0,29%, - до 76,47 рубля, евро - на 0,23%, до 86,68 рубля.

"Российский рынок акций в четверг старался развить отскок, начавшийся накануне. Поступающие между тем новости с геополитического фронта пока не приносят ясности. Президент США Джо Байден в очередной раз выступил с санкционными угрозами в адрес Москвы, в то же время инвесторы ожидают завтрашних переговоров в Женеве между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цены на нефть при этом потеряли уверенный импульс роста, однако остаются в районе $88 за баррель Brent.

Рынок акций

В фаворитах спроса сегодня оказались обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+6,25% и +3,94%) на фоне корпоративных новостей. "В четверг стало известно, что дочерняя структура "Сбербанк КИБ" выкупит с рынка обыкновенных акций на 50 млрд рублей. Это произойдет в рамках реализации программы долгосрочного вознаграждения сотрудников. Новость позитивна для бумаг банка, в которых идет технический отскок с вероятной целью к 260 рублей", - рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Также тянутся вверх бумаги TCS (+6,37%), которые в последнее время очень волатильны, и акции Мосбиржи (+5,4%).Под давлением остаются акции "Детского мира", расписки Ozon и Fix Price.

Прогноз на завтра

Помимо женевских переговоров Лаврова и Блинкена завтра участники торгов обратят внимание на выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и министра финансов США Джанет Йеллен, рассказал Александр Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 21 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3430-3550 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 76-77 рублей.

В "Фридом финанс" завтра прогнозируют повышение котировок российских акций. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3360-3615 пунктов, 76,25-77,00 рублей и 86,65-87,30 рубля соответственно.