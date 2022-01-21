Около 600 волонтеров помогут провести Восточный экономический форум в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Работу Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре, будут обеспечивать около 600 волонтеров, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Около 600 волонтеров помогут в проведении ВЭФ-2022 в Приморье. <...> Как уточнила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук, волонтеры будут задействованы в мероприятиях, связанных со встречей и проводами, аккредитацией гостей форума, знакомством их с региональной столицей, проведением культурной и спортивной программ. Кроме того, добровольцы будут работать непосредственно в залах на сессиях, круглых столах и заседаниях форума, за информационными стойками, в местах проживания участников ВЭФ", - говорится в сообщении.

К работе на форуме ежегодно привлекается 600-650 волонтеров. Их ждет обучение: лекции и тренинги, посвященные стрессоустойчивости, улучшению навыков коммуникации. "Примечательно, что многие студенты начинают узнавать у нас о такой возможности очень заранее, поскольку хотят стать частью столь крупного и значимого для всей России мероприятия, увидеть все своими глазами", - отметила Томчук, которую процитировала пресс-служба.

Вовлечение в добровольческое движение приморцев и создание системы их поддержки предусмотрено региональным проектом "Социальная активность" национального проекта "Образование".

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета. Проводится ежегодно, согласно указу президента России от 19 мая 2015 года. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока; экспертная оценка его потенциала, расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

В 2022 году форум пройдет 5-8 сентября, в рамках ВЭФ состоится международный форум по сохранению тигра.