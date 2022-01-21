В Приморье построят новые подстанции для энергоснабжения Надеждинского района

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Новые энергоподстанции будут построены в Надеждинском районе Приморского края, где строятся новые микрорайоны и где из-за износа оборудования и нехватки питающих центров нарушается электроснабжение потребителей. О строительстве дополнительных объектов, в том числе с использованием инфраструктурных кредитов, договорились глава региона Олег Кожемяко и генеральный директор "Русгидро" Виктором Хмарин, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

Сложная ситуация возникла на новогодних праздниках в период сильных морозов и ветров на объектах энергоснабжения Артемовского городского округа и Надеждинского района. Здесь фиксировались частые аварийные отключения электричества, низкое напряжение в электрических сетях. Основными причинами снижения надежности и качества электроснабжения потребителей является отсутствие необходимого количества питающих центров, протяженные линии электропередачи, высокий износ оборудования.

"Приняты важные для края решения, которые уже сейчас компания ДРСК (Дальневосточная распределительная сетевая компания, входит в группу "Русгидро" - прим. ТАСС) исполняет. Это строительство подстанций Дачная и Вираж в Надеждинском районе. В рамках инфраструктурных кредитов - строительство новой подстанции Прохладное. Все мероприятия рассчитаны на 2022-2023 годы. Это позволит обеспечить надежное энергоснабжение садоводческих товариществ, новых строящихся жилых микрорайонов", - сообщил Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

Кроме того, сейчас в рамках программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса региона в крае ведутся реконструкции четырех подстанций, сетей Хасанского, Надеждинского, Шкотовского районов и Партизанска и другие работы.

Кроме того, уточняет пресс-служба, "Русгидро" проанализировало состояние объектов теплоснабжения Владивостока, находящихся в муниципальной и региональной собственности. Этот анализ станет основой для разработки программы модернизации и повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения города. Передача муниципальных тепловых сетей в концессию Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) "Русгидро" может состояться уже в 2023 году.

В конце 2021 года во Владивостоке произошло несколько крупных аварий на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения, от этих услуг временно были отключены десятки домов. Директор Владивостокского предприятия электрических сетей (МУП ВПЭС) Олег Титов ранее сообщал, что более 93% тепловых сетей Владивостока полностью изношены.