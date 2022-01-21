В Москве оборот пострадавших отраслей от пандемии вырос на 63% в 2021 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Оборот в Москве пострадавших отраслей от пандемии в 2021 году вырос почти на 63% по сравнению с 2020 годом и составил 4,8 трлн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

"Оборот предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей в 2021 году достиг 4,8 трлн рублей, превысив на 62,7% результат 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Владимира Ефимова, максимальный оборот пострадавших отраслей в прошлом году пришелся на четвертый квартал - почти 1,5 трлн рублей.

"В октябре и ноябре, несмотря на 11 нерабочих дней, их ежемесячная выручка составляла около 460 млрд рублей - всего на 7% ниже, чем в сентябре. В декабре 2021 года был установлен рекорд по оборотам: выручка пострадавших отраслей достигла 576 млрд рублей, на 25% превысив уровень ноября", - сказал он.

Обороты пострадавших отраслей обгоняют также допандемийный уровень: во втором полугодии 2021 года они были на 43% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Лидерами роста стали гостиницы, обороты которых по сравнению с позапрошлым годом выросли на 94% и составили 80 млрд рублей. А СМИ и полиграфия увеличили за год выручку на 60%, до 45,1 млрд рублей.

"Большинство пострадавших отраслей в прошлом году смогли восстановить допандемийные обороты. Исключением стали турооператоры: хотя им и удалось увеличить выручку на 73% по сравнению с 2020 годом, она все равно отстает от уровня 2019 года", - приводятся в сообщении данные аналитического центра Москвы.