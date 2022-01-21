В Свердловской области до 2040 года пройдут изыскательские работы по поиску нефти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Изыскательские работы по поиску нефти пройдут в Красноуфимском районе Свердловской области до 2040 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

"В Красноуфимском районе такая информация действительно есть и предприятие конкретное, которое получило лицензию на исследования. Она как раз на изыскательско-исследовательские работы до 2040 года", - сказал Шмыков, отвечая на вопрос о том, когда в Свердловской области начнут добывать нефть.

В сентябре 2021 года губернатор региона Евгений Куйвашев говорил, что в области есть месторождение нефти. Компании-интересанты ведут доразведку участков, на некоторых участках идет разработка документации.