{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Свердловской области до 2040 года пройдут изыскательские работы по поиску нефти

Их проведут в Красноуфимском районе региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Изыскательские работы по поиску нефти пройдут в Красноуфимском районе Свердловской области до 2040 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

"В Красноуфимском районе такая информация действительно есть и предприятие конкретное, которое получило лицензию на исследования. Она как раз на изыскательско-исследовательские работы до 2040 года", - сказал Шмыков, отвечая на вопрос о том, когда в Свердловской области начнут добывать нефть.

В сентябре 2021 года губернатор региона Евгений Куйвашев говорил, что в области есть месторождение нефти. Компании-интересанты ведут доразведку участков, на некоторых участках идет разработка документации.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
Вице-канцлер ФРГ призвал не спекулировать на тему возможного отключения России от SWIFT
Роберт Хабек считает отключение России от межбанковской системы крайней экономической санкцией
Читать полностью