Парк с навигацией, рассказывающей об экосистеме Севера, откроют на Ямале до 2025 года

ТАСС, 21 января. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возведут до 2025 года семейный парк для экопрогулок и занятий спортом со специальной навигацией, рассказывающей об экосистеме Севера. Территория парка займет более 62 га, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Территория экопарка займет площадь более 62 гектаров. Обустройство пройдет в несколько этапов до 2025 года. <...> Проектом предусмотрено благоустройство под различные сценарии посещения: активный круглогодичный спорт, отдых с детьми, экопрогулки. По всей территории парка предусмотрят разноуровневое освещение и навигацию, которая поможет легче ориентироваться на территории объекта и расскажет об экосистеме Севера", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что летом 2022 года планируется создать инфраструктуру для активного времяпровождения зимой. В парке появится трасса для катания на лыжах и оленьих упряжках, пункт проката лыж, кафе и павильоны для обогрева. Летом можно будет взять напрокат велосипед или ролики. Также в парке будет обустроена большая детская площадка с горками, конструкциями для лазания и другими игровыми элементами.

В настоящее время завершается работа над дизайн-проектом.

Проект "Тундра-парк" - это одна из общественных территорий, за которую проголосовали ямальцы на федеральной платформе по улучшению городской среды. Всего в голосовании приняли участие более 82 тыс. жителей ЯНАО. Идея благоустройства экопарка в Салехарде победила в голосовании с большим отрывом, за нее было отдано более 68% от общего числа голосов салехардцев.