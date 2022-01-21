В Eustream сообщили, что поток российского газа в Словакию через Украину остается низким

ПРАГА, 21 января. /ТАСС/. Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала 2022 года сократился почти в три раза, его поток продолжает оставаться низким. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в дирекции словацкого газотранспортного оператора Eustream.

"Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась почти в три раза, - отметили в Eustream. - Поток газа [из РФ] продолжает оставаться низким, значительно меньшим, чем позволяют наши существующие операционные мощности".

Технические мощности словацкого транзитного коридора в указанном городе позволяют прокачивать ежедневно до 184 000 000 куб. м газа, сообщили в Eustream.

В Словакию 31 декабря, согласно заявке, поступило 83 783 002 куб. м газа, 1 января - 49 502 651 куб. м. С 2 по 20 января включительно - от 27 042 227 куб. м до 36 720 825 куб. м ежедневно. 21 января поступило 27 183 632 куб. м газа.