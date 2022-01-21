ФАС возбудила дело против проекта "Росконтроль"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Союза потребителей "Росконтроль" из-за использования в наименовании проекта элемента "Рос-". Использование такого элемента может создать ошибочное впечатление об участии в проекте государства, пояснили ТАСС в антимонопольном регуляторе.

Союз потребителей "Росконтроль" является негосударственным проектом в области контроля качества и безопасности товаров и услуг. Проект, в частности, занимается составлением рейтингов продуктов.

"ФАС России было установлено, что Региональная общественная организация защиты прав потребителей (РОО ЗПП) "Союз потребителей Р.О.С.Контроль" в деятельности Системы независимого контроля качества "Росконтроль" использует элемент "Рос-". Указанные действия способны привести к получению необоснованных конкурентных преимуществ в сравнении с иными системами добровольной сертификации, которые не используют в своем наименовании обозначения, способные создать впечатление об участии государства в деятельности данной системы", - сообщили в ФАС.

ФАС выдала "Росконтролю" предупреждение о необходимости изменения названия, однако оно не было исполнено, добавили в ведомстве.

20 января состоялось заседание комиссии ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства с участием председателя "Росконтроля" Вадима Гитлина, однако рассмотрение дела было отложено до 17 февраля текущего года, отметили в ФАС.

Название вводит в заблуждение

Эксперты отмечают, что название проекта действительно может ввести в заблуждение многих потребителей из-за ассоциации с государственным органом.

"У бренда "Росконтроль" две смысловых лингвистических составляющих: "Рос" и "контроль". Уверен, что расшифровать первую составляющую как "Руководящий орган системы", как утверждает организация "Росконтроль", смогут только маргиналы, никак не способные повлиять на репрезентативность и результаты исследования. Подавляющее большинство воспримут "Рос", как часть слова "Россия". А в сочетании с лингвистическим смыслом "контроль" это восприятие только усилится, потому что есть прямая ассоциация: контроль - функция государства", - пояснил ТАСС вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), президент Российской академии рекламы (РАР) Владимир Филиппов.

С ним соглашается член Ассоциации антимонопольных экспертов Денис Гаврилов, подчеркивающий, что создание у потребителей ассоциации с государственным институтом может повлечь необоснованные конкурентные преимущества. "В этой связи расследование подобных случаев безусловно относится к компетенции антимонопольного органа. Уверен, что после сбора всех необходимых доказательств ФАС России даст всестороннюю, обоснованную оценку всем обстоятельствам этого дела и сформирует важную практику на перспективу", - сказал Гаврилов.