Биржевые цены на летний и межсезонный дизель продолжают обновлять рекорды

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Цены на межсезонное и летнее дизельное топливо по итогам торгов в пятницу продолжили расти и вновь обновили рекордные значения, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена межсезонного дизеля выросла за день почти на 0,3% и составила 56,56 тыс. рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива обновляет максимум третий день подряд. Цена летнего дизеля подросла на 0,4%, до 54,68 тыс. рублей за тонну, его стоимость обновляет рекорд второй день подряд.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,2%, до 52,08 тыс. рублей за тонну. В то же время бензин Аи-95 вырос в цене на 0,6%, до 55,26 тыс. рублей за тонну. Стоимость зимнего дизеля уменьшилась на 0,1%, до 61,79 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 2%, до 27,5 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов понизилась на 2,1%, до 28,02 тыс. рублей за тонну. Торги топливом для реактивных двигателей (авиакеросином) не состоялись уже четвертый день подряд.