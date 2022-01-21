Двухэтажный поезд "Тольятти - Москва" запустят в конце февраля

ТАСС, 21 января. Новый двухэтажный поезд "Тольятти - Москва" запустят с 25 февраля, сообщила компания. На этот день запланирован его первый рейс.

"В феврале обновленным составом из двухэтажных вагонов начнет курсировать поезд №66 сообщением Тольятти - Москва формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). В первый рейс двухэтажным составом он отправится из Тольятти 25 февраля, из Москвы - 26 февраля", - говорится в сообщении компании.

В составе поезда - двухэтажные купейные и вагоны СВ, вагон-ресторан. Двухэтажные вагоны оборудованы системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, а также мультимедийным порталом "Попутчик". В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены все необходимые удобства для комфортного путешествия. Один из вагонов будет оснащен комфортабельным купе, оборудованным специально для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

В компании отметили, что билеты на первый рейс нового поезда пассажиры смогут купить по спецтарифу - от 999 рублей, на последующие - от 1 299 рублей. Продажа билетов на двухэтажный поезд № 66 сообщением Тольятти - Москва уже открыта.

"На первый рейс двухэтажного поезда №66 Тольятти - Москва, который состоится 25 февраля, пассажиры могут купить билеты по спецтарифу - от 999 рублей, на последующие - от 1 299 рублей (для сравнения: сейчас стоимость билета в плацкартный вагон на этом маршруте составляет 1 955 рублей, в купе - от 2 400 рублей). В дальнейшем пассажирам также будут доступны различные специальные тарифы", - сказали в РЖД.

В 2021 году более 8,5 млн пассажиров воспользовались услугами двухэтажных поездов дальнего следования, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Перевозки двухэтажными поездами растут прежде всего благодаря развитию их маршрутной сети.