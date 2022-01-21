Минфин: корректировки демпфера задним числом не будет из-за выпадающих доходов бюджета

ЧЕЛЯБИНСК, 21 января. /ТАСС/. Минфин и Минэнерго прорабатывают корректировку демпфера, но поправки не будут работать задним числом, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мы сейчас с Минэнерго прорабатываем окончательные параметры корректировки демпфера. Задним числом корректировки демпфера не будет, потому что будут выпадающие доходы бюджета - мы это будем делать на будущее", - сказал он. Ранее ожидалось, что корректировки заработают с января 2022 года. Само внесение законопроекта с поправками ожидалось на этой неделе.

Как пояснил Сазанов, основная задача правительства сейчас "это найти системное решение, которое в долгосрочной перспективе в большей степени обеспечит защиту потребителя, то есть предотвратит возможность роста цен свыше инфляции".

"Сейчас по уровню компенсации, скорее всего, это будет 50% через НДПИ и 50 ФНБ. [Это выпадающие доходы] от корректировки демпфера. Это будет системное решение, корректировка формулы", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК рассказал, что кабмин выработал предложения по корректировке демпфера для сглаживания ценовой ситуации на рынке топлива. Так, планировалось, что индикативная цена, с которой сравнивается экспортный паритет для расчета величины демпфера для топлива, поставленного на внутренний рынок, будет проиндексирована не на 5,5%, как сейчас заложено в НК РФ, а на 3%. Кроме того, планировалось повысить уровень компенсации - с 68% до 83% от разницы между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой на бензин в демпфере. При этом Минфин всегда придерживается позиции, что компенсации должны быть хотя бы частично возмещены за счет роста налоговой нагрузки.