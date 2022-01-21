Экспорт из РФ сливочного масла в 2021 году вырос на 28%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Экспорт сливочного масла из России в 2021 году вырос на 28% по сравнению с показателем за 2020 год и составил 4,65 тыс. тонн, экспорт сыра увеличился на 20%, до 24,37 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора

"Отправки за рубеж сливочного масла увеличились на 28% по сравнению с 2020 годом - с 3,63 тыс. тонн до 4,65 тыс. тонн. Среди главных импортеров этой продукции - Украина. Туда было поставлено 3,05 тыс. тонн масла, что на 37% больше, чем в 2020 году (2,23 тыс. тонн)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сливочное масло активно экспортировалось в Казахстан. Объемы поставок в страну составили 771 тонну, в то время как в 2020 году этот показатель был ниже на 31% (588 тонн). К основным покупателям российского сливочного масла относится и Азербайджан, куда в прошлом году отправлено 319 тонн продукции - почти в два раза больше, чем годом ранее (161 тонна). В Россельхознадзоре добавили, что в январе 2022 года экспорт этой продукции продолжает расти. По состоянию на 21 января с начала года поставки за рубеж увеличились на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - со 112 до 161 тонны.

В ведомстве добавили, что в 2021 году Россия нарастила и экспорт сыра. Он вырос на 20% - с 20,22 тыс. тонн в 2020 году до 24,37 тыс. тонн. Основным покупателем этой продукции являлся Казахстан, куда отправлено 9,83 тыс. тонн. Это на 8% больше, чем за 12 месяцев 2020 года (9,08 тыс. тонн).

Активно приобретала российский сыр и Украина. Туда поставлено 8,16 тыс. тонн. За год экспорт в эту страну увеличился на 30% (в 2020 году он составлял 6,27 тыс. тонн). Среди главных импортеров сыра также Белоруссия, куда отправлено 2,76 тыс. тонн продукции - на 6% больше, чем в январе - декабре 2020 года (2,61 тыс. тонн).

Россия в прошлом году значительно нарастила экспорт сыра и в ряд других стран. В частности, в Азербайджан - в 2,4 раза (с 224 тонн в 2020 году до 551 тонны в 2021 году) и в Узбекистан - в 2,3 раза (с 410 тонн до 983 тонн). В Россельхознадзоре отметили, что в январе 2022 году экспорт сыра также продолжил расти. С начала года по состоянию на 21 января он составил 1,1 тыс. тонн, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (1,04 тыс. тонн).