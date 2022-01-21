В СФ заявили, что индексация пенсий военным пенсионерам потребует закрепления в законе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Решение об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% потребует законодательного оформления, сообщила ТАСС в пятницу зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что индексация пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц на 8,6% коснется 2,6 млн человек, эти выплаты надо пересчитать с 1 января 2022 года. Глава государства напомнил, что ранее было принято решение в отношении гражданских пенсионеров о том, что с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год.

"Технически это [индексация пенсий военным пенсионерам] должно быть законодательно оформлено, безусловно, это должно быть оформлено в правовом пространстве. По действующему законодательству, индексация пенсий военных пенсионеров, я имею в виду весь силовой блок, привязана к индексации окладов денежного содержания: как повышают оклады денежного содержания, так и индексируются пенсии", - пояснила Бибикова.

Она отметила, что военные пенсионеры получат доплату за январь 2022 года с учетом индексации на 8,6%. Сенатор назвала очень правильным решение об индексации пенсий военным пенсионерам на уровень выше инфляции, так как "инфляция для всех одинакова".

"Военные пенсионеры часто обращались с тем, что у гражданских пенсионеров [индексация пенсий] выше. Здесь именно [создаются] равные, одинаковые условия, это, мне кажется, как раз самый настоящий принцип социальной справедливости", - отметила Бибикова.