Mersedes-Benz отзывает в России 1082 автомобиля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус", являющийся официальным представителем Mersedes-Benz в России, отзывает 1082 автомобиля S-Class (тип 223), реализованных в 2021 году. Об этом в пятницу сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является возможность нарушения функции подушки безопасности переднего пассажира. На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет проведена замена этого модуля.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.