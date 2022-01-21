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Mersedes-Benz отзывает в России 1082 автомобиля

Причиной отзыва транспортных средств является возможность нарушения функции подушки безопасности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус", являющийся официальным представителем Mersedes-Benz в России, отзывает 1082 автомобиля S-Class (тип 223), реализованных в 2021 году. Об этом в пятницу сообщается на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является возможность нарушения функции подушки безопасности переднего пассажира. На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет проведена замена этого модуля.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.

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