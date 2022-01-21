Площадь ревитализации исторического центра Тулы увеличили до 120 га

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Около 7 млрд рублей направят на создание инфраструктуры в историческом центре Тулы, площадь ревитализации которого увеличили с 20 га до 120 га. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации развития Тульской области Григорий Лаврухин на сессии "Развиваем внутренний туризм, преображаем общественные пространства" форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.

"Мы увеличили территорию ревитализации, по сути дела, она с 20 га увеличилась до 120 га, и предполагает собой создание еще большего количества объектов туристической инфраструктуры, торгово-офисных объектов, развлекательных объектов, которыми смогут воспользоваться туристы. Сегодня по данной концепции мы планируем инвестировать порядка 7 млрд рублей в формирование необходимой инфраструктуры, благоустройство, подведение инженерии", - сказал Лаврухин.

Он отметил, что создание инфраструктуры значительно повысит привлекательность территории для инвесторов.

Планируется, что в историческом центре Тулы создадут порядка 70 новых объектов туристической инфраструктуры, 10 торговых объектов, четыре административно-офисных центра. Это позволит открыть суммарно 1,2 тыс. рабочих мест. "Мы разработали концепцию, мы определили те мероприятия, которые необходимо делать, и сейчас различными инструментами, в том числе федеральные инструменты привлечения финансирования, начинаем поэтапно проект реализовывать. Жестких сроков завершения на сегодня нет", - рассказал ТАСС Лаврухин.

На уже ревитализованной территории благоустроили набережную реки Упы, сформировали Музейный квартал, открыли несколько объектов торговли, общественного питания, развлекательные зоны. Значительная часть работ проводилась в рамках программы подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и завершилась в 2020 году.