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МЭР назвал необоснованными претензии ЕС в ВТО по экспортным ограничениям РФ на древесину

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия считает необоснованными претензии Евросоюза к введенным РФ 2 января ограничениям на экспорт ряда древесных продуктов. В ходе запрошенных ЕС консультаций во Всемирной торговой организации (ВТО) Россия намерена представить доказательства соответствия введенных мер нормам ВТО, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"Надеемся, что наши разъяснения убедят Еврокомиссию в том, что претензии ЕС необоснованны, а меры России соответствуют правилам ВТО", - цитирует пресс-служба замглавы МЭР Владимира Ильичева.

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