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Курс рубля на Мосбирже укрепился после переговоров Лаврова и Блинкена

После завершения встречи доллар снижался до 76,38 рубля, евро - до 86,64 рубля

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепился к доллару и евро после встречи в Женеве главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Так, к началу переговоров курс доллара составлял 76,55 рубля (-0,17%), а курс евро находился на отметке в 86,77 рубля (+0,07%), свидетельствуют данные торговой площадки на 13:00 мск.

После их завершения, по данным на 15:50 мск, доллар снижался на 0,39%, до 76,38 рубля, евро - до 86,64 рубля (-0,08%).

К 17:00 мск доллар США снизился до 76,66 рубля (-0,03%), евро вырос до 87,01 рубля (+0,35%).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБлинкен, Энтони
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