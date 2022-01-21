Совет директоров "Газпрома" согласовал выпуск в 2022 году евробондов на сумму до €3 млрд

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 20 января согласовал получение еврооблигационных займов в 2022 году на сумму до €3 млрд со сроком обращения не менее трех лет. Об этом говорится в сообщении холдинга на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Согласовать получение ПАО "Газпром" одного или нескольких еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающу €3 млрд или ее эквивалент в иной валюте, со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", - сказано в сообщении.

Ранее "Газпром" сообщал, что ожидает общий долг группы в 2022 году с учетом привлечения финансирования дочерними компаниями и для реализации отдельных проектов на уровне около $79 млрд. В то же время объем внешних заимствований "Газпрома" на 2022 год, необходимых для плановых погашений внешнего долга головной компании, удалось сократить до 272,8 млрд руб.