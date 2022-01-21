В Австрии заявили, что "Северный поток - 2" может обеспечить надежность энергоснабжения ЕС

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" способен обеспечить безопасность поставок энергоресурсов в Европу. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью, опубликованном в пятницу в еженедельнике Der Spiegel.

"Северный поток - 2" - необходимое техническое сооружение для обеспечения безопасности поставок ресурсов в Европу. Важно, чтобы мы на европейском уровне действовали скоординированно, - сказал он. - Мое мнение заключается в том, что трубопровод сам по себе, скорее, не нужно рассматривать как угрозу, особенно когда речь идет о надежности энергоснабжения в Европе". По его словам, Австрия видит свою роль в наведении мостов.

Отвечая на вопрос, готов ли он изменить свою позицию в случае эскалации ситуации, Нехаммер выразил точку зрения, что "Северный поток - 2" "слишком мал для ужесточения санкционного режима". "При этом красные линии определены. Нет терпимости к политике насилия. ЕС всегда давал понять это России", - сказал австрийский канцлер.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда компания со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкого дочернего предприятия. В ФРГ неоднократно утверждали, что регулятор, проводя сертификацию, не руководствуется политикой.

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.