"Железные дороги Литвы" получили три заявки от компаний на транзит белорусских удобрений

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Госкомпания Lietuvos geležinkeliai ("Железные дороги Литвы"), расторгающая с 1 февраля договор на транзит через Литву в Клайпедский морской порт белорусских удобрений производства ОАО "Беларуськалий", в отношении которых действуют санкции США, получила заявки на данную услугу от трех других белорусских компаний, в отношении которых санкции не действуют. Об этом в пятницу сообщила Lietuvos geležinkeliai, в управлении которой находится транспортная инфраструктура желдорог.

"Получены три заявки на перевозку этих грузов. С учетом ранее принятых государством решений об угрозах национальной безопасности, связанных с транзитом, мы по этим заявкам прежде всего обратимся в правительственную комиссию по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы", - отметило ведомство.

Согласно его информации, заявки подали ОАО "Белорусская калийная компания", являющаяся эксклюзивным экспортером продукции "Беларуськалия", государственное транспортно-логистическое предприятие "Белинтетранс" и ООО "Белкалий-Мигао". "Lietuvos geležinkeliai обязана предоставлять другим лицензированным железнодорожным перевозчикам возможность использовать свою инфраструктуру. "Для отказа этим компаниям, чтобы не допустить транзита через Литву удобрений, находящихся под санкциями, необходима правовая основа, иначе мы столкнемся с рисками нарушить наши собственные и международные соглашения", - отметили в Lietuvos geležinkeliai.

12 января правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против ОАО "Беларуськалий". 21 декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании Lietuvos geležinkeliai с ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил расторгнуть договор. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.