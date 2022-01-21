Fitch повысило рейтинг Nordgold до "BB+"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Nordgold до "BB+" c "BB", говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу - "стабильный".

Как отмечает агентство, повышение рейтинга отражает возвращение показателей компании к умеренным значениям в 2021-2024 годах. "Основным источником роста компании является месторождение Гросс в Якутии, где расположены рудники Гросс и Таборный. Увеличение объема добычи в России, а не в странах с более слабой экономической и операционной средой, таких как Буркина-Фасо и Гвинея, является позитивным для кредитоспособности компании", - указывают аналитики Fitch.

Nordgold управляет девятью предприятиями в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках.

Основными акционерами золотодобытчика являются Алексей Мордашов и его сыновья Кирилл и Никита, контролирующие около 99,94% акций компании.