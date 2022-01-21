Власти Франции призвали ЕС вдвое сократить применение пестицидов в агрокомплексе

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Страны ЕС должны вдвое сократить применение опасных пестицидов в сельском хозяйстве к 2030 году. Об этом сообщила в пятницу министр экологического перехода Барбара Помпили по итогам неформальной встречи с коллегами из европейских стран в Амьене (север Франции).

"На встрече мы уделили особо внимание теме экологии сельского хозяйства. Мы полагаем, что нужно разработать европейскую стратегию сокращения использование пестицидов", - сказала она. "Мы рассчитываем вдвое сократить использование наиболее опасных пестицидов в сельском хозяйстве к 2030 году", - заявила Помпили.

При этом она особо отметила, что "курс, направленный на сокращение использования химических веществ в сельском хозяйстве, не должен наносить ущерб европейским фермерам, ставя их в невыгодные условия на международной арене". "Мы должны оказывать нашим сельскохозяйственным производителям постоянную поддержку", - указала министр.

По ее словам, европейские страны должны ответственно подходить к этой проблеме. "Мы должны быть уверены в том, что экспортируемая продукция не наносит вред здоровью, - сказала Помпили. - Европа должна отстаивать экологические стандарты во всем мире, защищая европейский суверенитет".

Она не дала однозначного ответа на вопрос журналиста, готов ли ЕС рассматривать вложения в сектор газа и атомную энергетику как инвестиции в экологический переход. По ее словам, "министры пока пытаются определить, как таксономия Евросоюза (часть европейской зеленой сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе) повлияет на инвестиции и экономику на национальном уровне и в масштабах ЕС".

Помпили также сообщила, что значительная часть дискуссий министров в Амьене была посвящена обсуждению вопросов борьбы с проблемой исчезновения лесов. "Борьба с этим явлением - важный приоритет французского председательства в ЕС, поскольку речь идет об угрозах биоразнообразию и климату", - подчеркнула Помпили. Франция приступила с 1 января к осуществлению в ближайшие полгода полномочий страны - председателя ЕС.