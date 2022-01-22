Украина временно запретила железнодорожный транзит в Польшу

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. "Укржелдорога" ("Укрзализныця") ввела временный запрет железнодорожного транзита через территорию Украины в Польшу из-за скопления вагонов на границе и устаревшей инфраструктуры Польской железной дороги.

"Польская железная дорога не идет на системное решение проблемы, с целью уменьшения простоя вагонов компании на территории Польши было принято решение ввести временный запрет железнодорожного транзита по Украине в Польшу", - сообщила в пятницу пресс-служба Укржелдороги в ответ на запрос агентства "Укринформ".

В компании подчеркнули, что для решения вопроса нужны действия двух стран, в частности следует "решить две проблемы: ситуативную - это скопление вагонов, и системную - это устаревшая инфраструктура и тарифная политика".

По данным "Укржелдороги", на границе с Польшей в прошлом году ежесуточно накапливалось от 1 800 до 3 200 вагонов, что создавало пробки на маршруте. В то же время, отметили в компании, польская сторона не проводит инфраструктурных работ по модернизации участка, и отрезок Грубешев (Польша) - госграница Украины протяженностью 1,5 км остается неэлектрифицированным, это самое "узкое место" маршрута. "То есть на границе снова будут накапливаться вагоны, снова будет тратиться время на смену электровозов на тепловозы", - пояснили в пресс-службе.