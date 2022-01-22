Биржи США показали худшую неделю с начала пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже на этой неделе продемонстрировали худшую динамику за почти два года, свидетельствуют данные торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones за эту неделю потерял 5,1%, индекс S&P 500 снизился на 5,7%, а котировки электронной биржи NASDAQ упали на 7,55%, для двух последних индексов такое снижение стало худшим с марта 2020 года.

Эксперты связывают такое снижение индексов рядом факторов, в числе которых международная обстановка, рекордные темпы инфляции в стране и политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая намерена повышать процентную ставку. "Свою роль играют геополитические риски, пересмотр политики [ФРС], а также инфляция <...>. Складываете это все вместе и получаете значительные изменения", - приводит газета The Wall Street Journal слова Георгины Тейлор, ответственной за инвестиции в компании Invesco.

Помимо этого аналитики отмечают значительное падение спроса на "домашние акции" - ценные бумаги компаний, которые стали популярны после начала пандемии в условиях необходимости самоизоляции для многих людей. Так, акции стримингового сервиса Netflix, который в этом году ожидает снижение прироста подписчиков, упали в пятницу более чем на 20%, акции производителя тренажеров для дома Peloton потеряли в четверг 24% своей стоимости.

Ранее сообщалось, что укрепление экономики и высокий уровень инфляции США могут привести к более раннему, чем ожидалось, повышению базовой процентной ставки. Эксперты прогнозировали, что финрегулятор начнет повышать ставку в марте. В декабре 2021 года ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.