Госспецсвязь Украины сообщила о разработке собственного мессенджера

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины тестирует собственный мессенджер "Розмова". После проверки на уровень защищенности его могут предложить украинским военным, заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

"Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер - "Розмова". Его сделали своими силами программисты из разных регионов. Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, а тогда решат, будут ли его предлагать военным", - рассказал он в опубликованном в пятницу интервью журналу Forbes Ukraine.

"Украинским военным не рекомендуют пользоваться социальными сетями вроде WhatsApp или Telegram. Вместо них предлагают швейцарский мессенджер Threema, который стал популярным два-три года назад. Пока что это только рекомендация, ведь сложно проследить, кто какие приложения скачивает, а заставлять военных пользоваться иностранной программой, несертифицированной на Украине, нельзя", - заявил Щиголь.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины уже призывали военных не пользоваться мессенджерами в зоне силовой операции Киева в Донбассе.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей начали массовые акции протеста. Были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке страны "антитеррористической операции", которая переросла в полномасштабные боевые действия с использованием бронетехники и авиации.