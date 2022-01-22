Bloomberg: США обсуждают с Катаром поставки газа в ЕС в случае эскалации вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Представители администрации президента США Джо Байдена ведут переговоры с властями Катара о возможных поставках в Европу природного газа из этой страны в случае невозможности получения его от России из-за потенциальной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, Байден планирует пригласить в Вашингтон эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, встреча может состояться уже в этом месяце. Как отмечает агентство, американские власти хотят таким образом развеять опасения своих европейских союзников о том, чем они будут отапливать свои дома в зимний период в случае эскалации конфликта.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.