Омская область приступила к созданию сети агрометеостанций

ОМСК, 22 января. /ТАСС/. Компания "Эр-Телеком Холдинг" и аграрные научные организации Омской области, которая является одним из ведущих сельскохозяйственных регионов Сибири, приступили к реализации пилотного проекта по созданию сети агрометеостанций. Как рассказал в субботу ТАСС директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов, это позволит ученым в условиях сокращения государственной сети метеостанций более точно отслеживать влияние климата и научных разработок на сельскохозяйственные культуры в сибирском регионе, который относится к зоне рискованного земледелия.

"Это пилотный проект "Эр-Телекома", они разработали несколько установок, одна из которых уже установлена на наших полях. <…> Мы сможем в различных точках региона видеть не только изменение погоды, но и состояние почвы в режиме реального времени. Все эти данные сводятся в программном продукте, и мы можем посмотреть, что было каждый час и даже минуту", - сказал Чекусов, уточнив, что в проекте также принимает участие Омский государственный аграрный университет им.Столыпина.

По его словам, ученые попросили "Эр-Телеком" разработать установки, которые смогут измерять температуру и увлажнение почвы по слоям. "Мы видим, что это возможно. Мы будем понимать, как погода и какие-то наши агротехнические приемы влияют на урожай, - отметил Чекусов. - Очень важен и нагрев почвы. У нас происходят засухи, почва раскаляется до 70 градусов, что замедляет рост растений".

В настоящий момент, уточнил он, ученые вынуждены делать запросы синоптикам. "А это бывает и долго, и могут быть какие-то ошибки. К тому же, к сожалению, сеть государственных метеостанций в последние годы сократилась, в ряде наших районов просто нет метеопостов. А как мы можем ссылаться на метеостанцию, которая находится в сотне км?", - подчеркнул Чекусов.

Омская область занимает большую территорию и состоит из нескольких зон - от лесостепной до таежной. Поэтому, отметил директор Омского АНЦ, в перспективе региону нужны сотни таких метеопостов. "К тому же их данные можно использовать для подтверждения страховых случаев гибели урожая. Несколько лет назад нас заливало, техника тонула на полях, теперь второй год засуха. Но для этого нужно интегрировать эту систему в нашу метеослужбу", - подытожил он.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна. Окончательные итоги 2021 года еще не подведены.