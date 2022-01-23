Сборы с металлургов Урала составили более 25 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Сборы с металлургических предприятий Урала за счет введения экспортных пошлин на металл в 2021 году составили более 25 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в Уральском таможенном управлении.

В Уральском федеральном округе находится производство крупнейших металлургических компаний страны: "Евраза", "Русала", НЛМК, ММК, Уральской горно-металлургической компании, Русской медной компании.

"Всего по металлу суммарно 25,685 млрд рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что общая сумма, перечисленная в федеральный бюджет в 2021 году, составила 93,3 млрд рублей (за 2020 год - 73,9 млрд рублей - прим. ТАСС).

В России с августа до конца 2021 года ввели пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Цель такого решения - стабилизация цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор состоит из базовой ставки в 15% и специфической, которая рассчитывается в долларах за тонну. По подсчетам Минфина РФ, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.