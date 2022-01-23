"Агростартап" позволит увеличить производство улиток на Ставрополье до 100 тонн

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Улиточная ферма на Ставрополье расширит производство до 100 тонн продукции в год благодаря гранту "Агростартап". На ферме в Предгорном округе введут новую линию и закупят дополнительное оборудование, сообщил в воскресенье губернатор края Владимир Владимиров.

"Интересный и нетипичный для российских широт проект реализуют два фермера из Предгорного округа Артем и Богдан Храмовы. В конце прошлого года в рамках программы "Агростартап" они получили грант, на который будут строить еще одну "линию" улиточного сада, оснащать необходимым оборудованием и покупать для него новых "жителей". В год здесь будут производить до 100 тонн улиток", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Хозяйство Snail Garden является единственным в Ставропольском крае предприятием, занимающимся промышленным производством улиток. Первый сбор на ферме провели в конце 2019 года. На предприятии производятся разные виды эскарго, икра, филе улитки, паштеты и так далее. По итогам 2020 года производство составило 10 тонн улиток.

Конкурсный отбор на получение грантов "Агростартап" проводится по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По данным краевого Минсельхоза, за три года действия программы господдержку на общую сумму 176 млн рублей в регионе получили 60 фермеров. Софинансирование со стороны грантополучателя составляет не менее 10% собственных средств.