Приморская генерация вложит в модернизацию объектов в крае более 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Приморская генерация направит на модернизацию объектов в 2022 году более 1 млрд рублей. Более трети этих средств будет вложено в реконструкцию теплотрасс Владивостока и Артема и теплосетевого комплекса в Партизанске. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба филиала "Приморская генерация" Дальневосточной генерирующей компании.

"1 млрд 172 млн рублей направит филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" (входит в группу "Русгидро") на реализацию инвестиционной программы 2022 года. Практически треть средств - более 430 млн рублей - составят расходы, связанные с техперевооружением магистральных теплотрасс Владивостока и Артема, а также теплосетевого комплекса Партизанска", - говорится в сообщении.

Кроме того, энергетики планируют провести модернизацию автоматизированной системы управления технологическим процессом турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ и Приморских тепловых сетей общей стоимостью более 132 млн рублей. Это поможет повысить эффективность этих объектов и достигнуть оптимальных показателей их загрузки. Также в этом году в рамках инвестиционной программы будет обновлен автопарк трех структурных подразделений, планируется приобрести тепловоз, бульдозер, автокран. В целом на покупку оборудования и транспорта будет направлено порядка 128 млн рублей.

На Артемовской ТЭЦ продолжится масштабная реконструкция участка Кучелиновского водовода, отвечающего за подачу технической воды для нужд предприятия. В этом году здесь заменят еще 785 метров трубы, установят колодец и врезку заменяемого участка к действующим коммуникациям. На Партизанской ГРЭС в 2022 году запланированы работы по установке системы пылеподавления на тракте топливоподачи. Энергетики ТЭЦ "Восточная" начнут модернизацию системы обмена технологической информацией с системным оператором, необходимой для непрерывной круглосуточной работы без присутствия обслуживающего персонала.

В конце 2021 года во Владивостоке произошло несколько крупных аварий на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения, от этих услуг временно были отключены десятки домов. Директор Владивостокского предприятия электрических сетей Олег Титов ранее сообщал, что более 93% тепловых сетей Владивостока полностью изношены.