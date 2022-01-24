"Почта России" запустит в Краснодаре логистический центр на 200 млн отправлений в год

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. "Почта России" до конца 2022 года запустит в Краснодаре логистический центр, который сможет обрабатывать до 200 млн почтовых отправлений ежегодно. В данный момент ведется установка и тестирование оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края АО "Почта России".

В начале июня 2021 года сообщалось, что "Почта России" планирует открыть восемь крупных магистральных логистических центров в городах-миллионниках в ближайшие два года. Они будут рассчитаны на внутренние направления и на экспорт для малых предприятий.

"Почта России" планирует запустить логистический почтовый центр (ЛПЦ) в Краснодарском крае в 2022 году. Сейчас ведется установка и тестирование оборудования. Зона обслуживания - Краснодарский край и Республика Адыгея. В год ЛПЦ сможет обрабатывать 200 млн почтовых отправлений", - сообщили в пресс-службе.

Логистический центр в Краснодаре станет частью большого логистического проекта, который "Почта России" реализует вместе с Группой ВТБ. По информации пресс-службы, после завершения проекта по строительству сети логистических центров сроки доставки онлайн-заказов и писем в крупные города страны сократятся до суток, а в областные центры - до трех дней.

"Международные отправления также будут обрабатываться в ЛЦП, как и сейчас в Магистральном сортировочном центре в Краснодаре. Если говорить об объемах международной почты, то основная часть - это входящий поток. Основные направления входящей почты - это Китай, Казахстан, Италия, а исходящей - Германия, Израиль, США", - отметили в пресс-службе.