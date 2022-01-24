ГК "Абрау-Дюрсо" начала производить косметику

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Группа "Абрау-Дюрсо" выпустила собственную косметическую линию Abrau Cosmetics. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа компаний "Абрау-Дюрсо" выходит на новый для себя рынок уходовой косметики с брендом Abrau Cosmetics", - отмечается в сообщении.

Компания выпустила первую коллекцию средств ухода, созданных на основе полезных природных ингредиентов, в первую очередь масла виноградной косточки и ресвератрола, получаемых из винограда, выращенного на виноградниках "Абрау-Дюрсо". В качестве упаковки средств новой косметической линии выбраны полностью биоразлагаемые материалы финской компании Sulapac.

Возглавили новое направление Abrau Cosmetics в партнерстве супруга акционера и президента ГК "Абрау-Дюрсо" Павла Титова, Ксения Титова, и генеральный директор компании - производителя безопасной бытовой химии ООО "Кубаньбытхим" Руслан Романцев. Кроме того, "Кубаньбытхим" представил мощности для производства первой косметической линии "Абрау-Дюрсо".

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и др.