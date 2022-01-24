В Хабаровском крае обновили исторический рекорд по добыче золота

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Предприятия в Хабаровске обновили рекорд по добыче золота. За год добыто 26,9 тонны, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В Хабаровском крае в 2021 году было добыто 26,9 тонны золота - почти на 10% больше, чем годом ранее. <...> Это исторический рекорд за все время добычи драгметалла на территории региона", - говорится в сообщении.

В прошлом году успешно сложился промывочный сезон для артели старателей "Альфа", предприятий "Прибрежная", "Восток", "ДВ Ресурсы". Также возобновила работы компания "Золото Керби". В итоге за время промывочного сезона было добыто 357,2 кг россыпного золота.

Значительно увеличили объемы добытчики рудного золота - "НГК Ресурс", "Белая Гора", "Охотская ГГК", "Многовершинное". Так, "Охотская ГГК" в минувшем году увеличила добычу на 25,9% за счет расширения производственных мощностей предприятия. Компания начала разработку на своем новом участке Кундуми, расположенном в Аяно-Майском районе. Добыча золота на "Многовершинном" в 2021 году выросла сразу на 36,2% к уровню 2020 года. Свой успех предприятие объясняет вводом в эксплуатацию рудного тела с высоким содержанием золота.

"В настоящее время в сфере недропользования в Хабаровском крае реализуются 14 инвестиционных проектов, шесть из них крупные и высокой степени готовности. Общий объем инвестиций превышает 420 млрд рублей. Мощность вводимых производств превысит 11 тонн золота в год. Также в результате реализации инвестпроектов будет создано свыше 8,2 тысячи рабочих мест различных специальностей, куда смогут трудоустроиться местные жители", - цитируют в сообщении и. о. министра природных ресурсов края Александра Леонтьева.

Добыча золота в Хабаровском крае ведется в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Николаевском, Ульчском, имени Полины Осипенко, Ванинском, Комсомольском, имени Лазо и Верхнебуреинском районах. Помимо золота на территории края ведется добыча серебра, олова и меди, общераспространенных полезных ископаемых. По данным Минприроды края, налоговые платежи в бюджет региона от горнодобывающей отрасли за 2021 год ожидаются на уровне 11,1 млрд рублей. Это почти на 12% больше, чем в 2020 году.