Пилотный проект по запуску в ЕАЭС механизма прослеживаемости товаров стартует 1 июля

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пройдет с 1 июля 2022 года по 31 марта 2023 года. Такое решение принято по итогам заседания совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщила на брифинге в понедельник помощник председателя коллеги ЕЭК Ия Малкина.

"Механизмы прослеживаемости будут тестироваться с 1 июля 2022 года по 31 марта 2023 года в отношении ввезенных на территорию союза бытовых холодильников и морозильников", - сказала официальный представитель ЕЭК.

Кроме того, совет ЕЭК утвердил порядок включения и хранения в национальных системах прослеживаемости сведений о подлежащих прослеживаемости товаров, уточнила Малкина.

Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, вступило в силу в феврале 2021 года. Оно предусматривает создание в союзе системы прослеживаемости иностранных товаров с целью подтверждения законности их оборота при перемещении с территории одного государства - члена союза на территорию другой страны ЕАЭС. Также система призвана создать условия, исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Соглашение предусматривает создание в каждой стране - участнице ЕАЭС национальной системы прослеживаемости товаров.

"Чтобы соглашение начало функционировать, необходимо разработать ряд решений коллегии и совета ЕЭК. Комиссией совместно с экспертами государств-членов к настоящему времени уже разработана и согласована практически вся необходимая нормативная база", - добавила Малкина.